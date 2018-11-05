Понедельник, 5 Ноября 2018 года
16:17:01 МСК

В Югре рухнул мост, есть пострадавшие

Происшествия

Мост был расположен в Нефтеюганском районе Югры

Ханты-Мансийск, 5 ноября 2018, 15:55 — REGNUM  В Ханты-Мансийском автономном округе произошло обрушение автомобильного моста. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах Югры.

Обрушение моста произошло в Нефтеюганском районе Югры недалеко от посёлка Каркатеевы (30 км от районного центра) в 14:40 по местному времени. В момент обрушения на мосту находились кран и КамАЗ.

В результатет обрушения ранения получили восемь человек. На месте происшествия работают бригады оперативных служб.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения мостов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить