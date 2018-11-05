В Югре рухнул мост, есть пострадавшие

Ханты-Мансийск, , 15:55 — REGNUM В Ханты-Мансийском автономном округе произошло обрушение автомобильного моста. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах Югры.

Обрушение моста произошло в Нефтеюганском районе Югры недалеко от посёлка Каркатеевы (30 км от районного центра) в 14:40 по местному времени. В момент обрушения на мосту находились кран и КамАЗ.

В результатет обрушения ранения получили восемь человек. На месте происшествия работают бригады оперативных служб.