Бой за титул серебряного чемпиона стал смертельным для итальянского боксёра

Рангсит, Таиланд, , 14:56 — REGNUM Бой за титул серебряного чемпиона Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который прошёл 26 октября, на стадионе в Рангсите в Таиланде, оказался последним для итальянского боксёра Кристиана Дагио. Об этом сообщает американское издание BoxingScene.com.

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Во время боя, который был очень жёстким, Дагио в 12-м раунде получил несколько сильных ударов в голову от своего соперника представителя Таиланда Дона Паруанга. После этого итальянец встал, чтобы продолжить борьбу, и снова получил несколько мощных ударов и оказался на полу. Рефери вызвал медиков, которые оказали помощь потерявшему сознание боксёру прямо на ринге, затем госпитализировали в больницу. Однако несколько дней спустя, не приходя в создание, боец скончался от тяжёлой травмы мозга.

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Добавим, что за свою карьеру итальянский спортсмен провёл 189 боёв в тайском боксе и еще пять поединков в ММА. Этот бой стал 11-м в его боксёрской карьере.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года в Сальвадоре после нокаута в поединке с соотечественником Рикардо Кортесом скончался 24-летний боксёр Франсиско Руис. Кортес нокаутировал Руиса в восьмом раунде, после чего тот упал и ударился головой. Руис потерял сознание и был доставлен в больницу. Спасти его не удалось.

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