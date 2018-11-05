В Тульской области сын 17 лет получал пенсию за умершую мать

Тула, , 13:12 — REGNUM В Тульской области местный житель более 15 лет обманывал государство. Как выяснилось, мужчина на протяжении долгого времени получал пенсию за свою мать, которая умерла еще в начале 2000-х годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД России 5 ноября.

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Информация о возможном мошенничестве с социальными выплатами была получена сотрудниками группы Национального центрального бюро Интерпола УМВД России по Тульской области. По предварительным данным, мужчина скрыл от социальных служб факт смерти матери и вывез её тело на территорию другого государства для захоронения.

Доказательства этому были получены у правоохранительных органов сопредельного государства. Речь идёт о смерти женщины 1930 года рождения, которая скончалась в 2001 году в возрасте 71 года.

«Эти сведения позволили полицейским изобличить мужчину в мошенничестве. В органах внутренних дел Тульской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, за подобное мошенничество в Чувашии суд уже вынес обвинительный приговор. На скамье подсудимых в мае 2017 года оказалась 65-летняя жительница региона, которая девять лет получала пенсию за умершую от рака тётю, которую сама похоронила, не уведомив органы госвласти. Это вскрылось после того, как женщина захотела переоформить квартиру тёти на себя, подав в правоохранительные органы заявление о безвестном исчезновении погибшей родственницы.