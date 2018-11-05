Молодожёны погибли в Техасе несколько часов спустя после бракосочетания

Остин, США, , 12:21 — REGNUM Счастье двух молодых людей, связавших себя узами брака в штате Техас в Соединённых Штатах, оказалось совсем недолгим. Молодожёны погибли всего несколько часов спустя после брачной церемонии. Об этом сообщает Daily Mail.

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После свадьбы новобрачные Уилл Бейлер и Бейли Акерман улетели с ранчо семьи жениха, где состоялось торжество, на вертолёте. Однако уже в двух километрах за пределами ранчо винтокрылая машина врезался в холм. На борту помимо молодожёнов — учащихся университета в Хьюстоне — находился пилот. Все трое погибли.

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Обнаружить обломки вертолёта и останки погибших спасателям удалось на следующее утро после трагедии в районе парка Мел Блаф. Ведётся расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна свадьба с трагическим концом произошла в Пакистане летом 2018 года. Автобус, перевозивший гостей, попал в дорожную аварию в Карачи. Погибли по меньшей мере 15 человек, ещё не менее 17 получили травмы различной степени тяжести.

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