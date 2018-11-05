Полёт в вечность: в США молодожёны разбились в день своей свадьбы

Остин, США, , 09:09 — REGNUM В Соединённых Штатах свадьба двух студентов старшего курса Государственного университета Сэма Хьюстона в штате Техас закончилась трагедией. Молодожёны разбились на вертолёте несколько часов спустя после торжественной церемонии, которая прошла на семейном ранчо, пишет 5 ноября Daily Mail.

По данным издания, с церемонии Уилл Бейлер и его супруга Бейли Акерман улетели на вертолёте. Вскоре винтокрылая машина врезалась в скалу. Выжить не удалось никому. Погибли оба супруга и пилот.

Причины катастрофы устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 21-летний жених был убит на свадьбе в Индии. Инцидент произошёл в феврале 2018 года в Нью-Дели. Молодой человек погиб от шальной пули, выпущенной во время празднования события.