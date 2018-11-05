В Индонезии установили некоторые подробности крушения Boeing 737

Джакарта, , 09:05 — REGNUM Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air разрушился от сильного удара по поверхность Яванского моря. Об этом сегодня, 5 ноября, заявил руководитель индонезийского Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

По его словам, на данный момент удалось установить, что самолет развалился на части от сильного удара о поверхность воды. Никаких данных о том, что произошла разгерметизация воздушного судна в полете не обнаружено. Ничто также не указывает на изношенность материалов самолета.

Также Таджахоно отметил, что разброс обломков самолета на большой территории объясняется тем, что в момент соприкосновения с поверхностью воды двигатели воздушного судна работали на полную мощность и скорость падения была очень высока — до 1000 км/ч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спасателям удалось найти черный ящик разбившегося самолета.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 бюджетной авиакомпании Lion Air разбился в Яванском море через 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты. Самолет был совсем новый и начал эксплуатироваться всего несколько месяцев назад.

На борту лайнера находились 181 пассажир и 8 членов экипажа. Все они погибли.