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ЛНР: украинские боевики за сутки шесть раз обстреляли территорию республики

Происшествия

Киев даже и не думает соблюдать режим прекращения огня

Луганск, 5 ноября 2018, 08:40 — REGNUM  За минувшие сутки украинские боевики шесть раз открывали огонь по территории Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

При обстрелах украинские боевики использовали минометы калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Обстрелу подверглись позиции войск ЛНР в районе населенных пунктов Донецкий, Нижнее Лозовое, Желобок, Золотое-5, Голубовское, Марьевка.

По территории республики украинская сторона выпустила в общей сложности более 120 снарядов.

Напомним, что украинская сторона неоднократно соглашалась на введение режима прекращения огня в Донбассе, но каждый раз нарушала данные ею обязательства. Обстрелы территории Донбасса со стороны украинских оккупационных сил происходят практически каждый день.

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Артобстрелы республик Донбасса
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