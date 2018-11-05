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Пожар в московской квартире унес жизнь человека

Происшествия

Возгорание квартиры произошло в доме на проспекте Мира

Пожар в московской квартире унес жизнь человека
Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США
Пожар

Москва, 5 ноября 2018, 07:38 — REGNUM  Поисково-спасательные подразделения МЧС России по г. Москве ликвидировали возгорание в квартире на проспекте Мира 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по г. Москве.

Сообщение о возгорании квартиры по адресу: проспект Мира, 180к2 поступило в оперативную дежурную смену в 03:25.

В 03:53 возгорание на площади в 20 кв. метров было ликвидировано прибывшими поисково-спасательными подразделениями.

В МЧС сообщают, что было спасено четыре человека, один человек пострадал.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что человек, пострадавший при пожаре, погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в Москве на Лермонтовском проспекте сгорел частный дом. При пожаре погиб один человек, еще четверо были спасены подразделениями МЧС из горящего здания.

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Пожары в жилых домах
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