Пожар в московской квартире унес жизнь человека

Москва, , 07:38 — REGNUM Поисково-спасательные подразделения МЧС России по г. Москве ликвидировали возгорание в квартире на проспекте Мира 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по г. Москве.

Сообщение о возгорании квартиры по адресу: проспект Мира, 180к2 поступило в оперативную дежурную смену в 03:25.

В 03:53 возгорание на площади в 20 кв. метров было ликвидировано прибывшими поисково-спасательными подразделениями.

В МЧС сообщают, что было спасено четыре человека, один человек пострадал.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что человек, пострадавший при пожаре, погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в Москве на Лермонтовском проспекте сгорел частный дом. При пожаре погиб один человек, еще четверо были спасены подразделениями МЧС из горящего здания.