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Шнуров опубликовал стихи об изнасиловании в уфимском МВД

Происшествия

«Что за люди? Чисто звери», – возмутился Шнуров

Шнуров опубликовал стихи об изнасиловании в уфимском МВД
Антон Белицкий
Сергей Шнуров

Санкт-Петербург, 5 ноября 2018, 07:25 — REGNUM  Изнасилование девушки-дознавателя в отделении МВД по Уфимскому району возмутило лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Он опубликовал стих, посвященный этому делу, в Instgram.

«Что за люди? Чисто звери», — возмутился Шнуров.

Пользователи Instagram разделяют возмущение певца, запись со стихами получила более 100 тыс. отметок «нравится».

"Кто-то выйдет, кто-то сядет, Ничего не изменив», — считает солист «Ленинграда».

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району трое полицейских изнасиловали 23-летнюю девушку, работающую дознавателем.

Подозреваемые в изнасиловании уволены «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции» и заключены под стражу.

Общественный совет при МВД РФ взял на контроль расследование инцидента.

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