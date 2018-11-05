Шнуров опубликовал стихи об изнасиловании в уфимском МВД

Санкт-Петербург, , 07:25 — REGNUM Изнасилование девушки-дознавателя в отделении МВД по Уфимскому району возмутило лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Он опубликовал стих, посвященный этому делу, в Instgram.

«Что за люди? Чисто звери», — возмутился Шнуров.

Пользователи Instagram разделяют возмущение певца, запись со стихами получила более 100 тыс. отметок «нравится».

"Кто-то выйдет, кто-то сядет, Ничего не изменив», — считает солист «Ленинграда».

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району трое полицейских изнасиловали 23-летнюю девушку, работающую дознавателем.

Подозреваемые в изнасиловании уволены «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции» и заключены под стражу.

Общественный совет при МВД РФ взял на контроль расследование инцидента.