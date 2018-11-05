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Взрыв в Тель-Авиве унес жизни двух человек

Происшествия

На воздух взлетел автомобиль с людьми

Тель-Авив, Израиль, 5 ноября 2018, 04:52 — REGNUM  Автомобиль взорван на юго-востоке Тель-Авива, погибли два человека. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Инцидент произошел 4 ноября. Отмечается, что еще один автомобиль загорелся. На месте происшествия обнаружены тела двоих мужчин среднего возраста — они находились в одной из машин. Еще один человек получил легкие ранения.

По данным полиции, о теракте речь не идет. Взрыв имеет криминальный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в Израиле произошло ДТП с шестью погибшими. В долине реки Иордан неподалёку от Мёртвого моря столкнулись грузовая фура и микроавтобус, пострадали, но остались живы еще пять человек.

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