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В Швеции в перестрелке пострадали восемь человек

Происшествия

Полиция задержала 13 человек

Стокгольм, 5 ноября 2018, 04:42 — REGNUM  В шведском городе Мёльнлюкке произошла стрельба. Пострадали восемь человек, сообщает Associated Press.

Конфликт произошел 4 ноября возле развлекательного заведения, где проходила вечеринка. По предварительным данным, перестрелку устроили две группы байкеров.

Уточняется, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. Полиция задержала 13 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре стрельба произошла в шведском Треллеборге. Неизвестный открыл огонь по людям в центральной части города, пострадали четыре человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Стрельба на юге Швеции: четыре человека ранены, подозреваемый не найден

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