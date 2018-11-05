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В Москве посетители ТЦ подрались с охраной

Происшествия

Инцидент произошел из-за платы за парковку

Москва, 5 ноября 2018, 03:49 — REGNUM  Массовая драка произошла возле одного из торговых центров на западе Москвы. Участниками конфликта стали сотрудники охраны и посетители комплекса, передает РЕН ТВ.

Инцидент произошел во 2-м Брянском переулке из-за платы за парковку. Посетители, прибывшие в столицу из других российских регионов, не захотели платить за услуги, конфликт перерос с потасовку.

Одному человеку потребовалась помощь врачей. На место была вызвана полиция, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Площадки возле торговых комплексов нередко становятся местом массовых драк. В сентябре ИА REGNUM сообщало о потасовке с участием двух десятков человек возле ТЦ на улице Декабристов. Несколько человек получили травмы, шестерых задержала полиция.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовая драка произошла возле здания ТЦ в Москве

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Массовые драки
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