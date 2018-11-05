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Снимки «Адмирала Кузнецова» после ЧП в Росляково появились в сети

Происшествия

Крейсер пришвартован у причала судоремонтного завода «Звездочка» в Мурманске

Мурманск, 5 ноября 2018, 01:52 — REGNUM  Подъемный кран, рухнувший на палубу крейсера «Адмирал Кузнецов» в результате аварии в плавучем доке, остается в том же положении. Об этом говорят опубликованные в сети фотографии авианесущего крейсера.

Снимки появились в сообществе «Военный осведомитель» в соцсети «В Контакте», позже их прокомментировали авторы неформального блога Центра анализа стратегий и технологий (АСТ). Отмечается, что доковый кран после обрушения остается на палубе крейсера из-за следственных действий.

Кроме того, специалисты должны продумать процедуру подъема крана с палубы. «Адмирал Кузнецов» пришвартован у причала судоремонтного завода «Звездочка» в Мурманске, его ремонт продолжается в соответствии с графиком.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 октября плавучий док ПД-50 затонул в поселке Росляково в момент выхода из него крейсера «Адмирал Кузнецов». Корабль получил повреждения, пострадали четверо рабочих плавдока. Один человек пропал без вести.

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Затопление плавучего дока в Мурманске
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