Понедельник, 5 Ноября 2018 года
02:31:35 МСК

На Сицилии из-за наводнения погибли 12 человек

Происшествия

В коммуне Кастельдачча погибла семья из девяти человек

На Сицилии из-за наводнения погибли 12 человек
Алфред Сислей. Наводнение в Порт-Марли. 1876

Палермо, Италия, 5 ноября 2018, 01:11 — REGNUM  Наводнения на итальянском острове Сицилия, вызванные сильными ливнями, стали причиной гибели 12 человек. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Все трагические случаи произошли в провинции Палермо. Тела девяти погибших, включая двух маленьких детей, обнаружили в доме в коммуне Кастельдачча. Все эти люди были членами одной семьи.

Также сообщается о погибшем мужчине, судьба еще двух человек неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Италию обрашилась непогода. В областях Венето, Лигурия и Фриули — Венеция-Джулия, а также на островах Сицилия и Сардиния, был объявлен «красный» уровень погодной опасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за наводнения на острове Сицилия погибли по меньшей мере 10 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наводнения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить