В Москве автомобилист спьяну протаранил пять машин

Москва, , 00:50 — REGNUM Нетрезвый водитель протаранил пять автомобилей в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ДТП случилось в районе 3-го Крутицкого переулка вечером 4 ноября. По предварительным данным, повреждены четыре автомобиля зарубежных марок и «Газель».

Травмы получили предполагаемый виновник инцидента и находившаяся с ним женщина. Водитель с трудом держался на ногах и не мог ответить на вопросы, рассказали очевидцы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября на 73 км МКАД загорелся рейсовый автобус. Пожар был потушен, данных о пострадавших нет.

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