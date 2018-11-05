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В Москве автомобилист спьяну протаранил пять машин

Происшествия

Травмы получили предполагаемый виновник инцидента и находившаяся с ним женщина

В Москве автомобилист спьяну протаранил пять машин
Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США
Автомобиль

Москва, 5 ноября 2018, 00:50 — REGNUM  Нетрезвый водитель протаранил пять автомобилей в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ДТП случилось в районе 3-го Крутицкого переулка вечером 4 ноября. По предварительным данным, повреждены четыре автомобиля зарубежных марок и «Газель».

Травмы получили предполагаемый виновник инцидента и находившаяся с ним женщина. Водитель с трудом держался на ногах и не мог ответить на вопросы, рассказали очевидцы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября на 73 км МКАД загорелся рейсовый автобус. Пожар был потушен, данных о пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: На МКАД загорелся автобус

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Дорожно-транспортные происшествия
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