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Пропавшего в Волгоградской области мальчика нашли мёртвым

Происшествия

Вероятно, он упал в открытую яму и утонул

Пропавшего в Волгоградской области мальчика нашли мёртвым

Михайловка, Волгоградская область, 5 ноября 2018, 00:08 — REGNUM  Глухонемой четырехлетний мальчик, которого искали в Волгоградской области с 3 ноября, найден мертвым. Об этом сообщает НТВ.

Тело ребенка нашли в яме уличного туалета во дворе жилого дома. Вероятно, он упал в открытую яму и утонул.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия случилась в городе Михайловка в 190 км к северо-западу от Волгограда. О пропаже ребенка ранее заявили в полицию его родители, также глухонемые люди. Днем 3 ноября мальчик ушел гулять и не вернулся. Его искали правоохранители, спасатели и добровольцы.

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