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Часть понтонного моста затонула в Ростове-на-Дону

Происшествия

В результате происшествия никто не пострадал

Часть понтонного моста затонула в Ростове-на-Дону
taz518
Понтонный мост

Ростов-на-Дону, 4 ноября 2018, 22:54 — REGNUM  Два пролета понтонного моста ушли под воду в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ростовской области.

«Произошло затопление двух пролетов понтонного моста в створе 29-ой линии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Всего пять плавсредств были задействованы для перевозки людей с острова на правобережную часть города.

В ближайшее время на место ЧП прибудет инженерная техника для подъема затонувших секций моста.

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Обрушения мостов
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