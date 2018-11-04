Часть понтонного моста затонула в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 22:54 — REGNUM Два пролета понтонного моста ушли под воду в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ростовской области.

«Произошло затопление двух пролетов понтонного моста в створе 29-ой линии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Всего пять плавсредств были задействованы для перевозки людей с острова на правобережную часть города.

В ближайшее время на место ЧП прибудет инженерная техника для подъема затонувших секций моста.

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