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Два самолета столкнулись в небе над Оттавой

Происшествия

В настоящее время выясняются причины происшествия

Два самолета столкнулись в небе над Оттавой
Alan Wilson
Легкомоторные самолеты

Оттава, 4 ноября 2018, 22:13 — REGNUM  Два самолета столкнулись во время полета в Канаде. Об этом сообщает телеканал CTV News со ссылкой на источники в полиции.

ЧП произошло в воскресенье, 4 ноября, в небе над Оттавой.

Отмечается, что после столкновения один из самолетов смог вернуться в международный аэропорт столицы, второй — потерпел крушение.

По предварительным данным, результате инцидента погиб один человек.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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Авиапроисшествия
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