На МКАД загорелся автобус

Москва, , 20:54 — REGNUM Рейсовый автобус загорелся в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

ЧП произошло в воскресенье, 4 ноября, на 73 км МКАД.

«Принятыми мерами в 19:10 мск загорание было ликвидировано, — говорится в сообщении. — Сведений о пострадавших не поступало».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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