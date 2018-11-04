На МКАД загорелся автобус

Москва, 4 ноября 2018, 20:54 — REGNUM Рейсовый автобус загорелся в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.
ЧП произошло в воскресенье, 4 ноября, на 73 км МКАД.
«Принятыми мерами в 19:10 мск загорание было ликвидировано, — говорится в сообщении. — Сведений о пострадавших не поступало».
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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