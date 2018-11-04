СКР проводит проверку после аварийной посадки Boeing-737 в Красноярске

Красноярск, , 19:56 — REGNUM По факту аварийной посадки в Красноярске самолета Boeing-737, следовавшего по рейсу Новосибирск — Санья, проводится проверка. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«Следственной группой … проводится осмотр места происшествия, а также иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска на остров Хайнань (Китай), совершил вынужденную посадку в Красноярске 4 ноября. Причина ЧП — трещину на лобовом стекле авиалайнера.

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