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СКР проводит проверку после аварийной посадки Boeing-737 в Красноярске

Происшествия

Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска на остров Хайнань (Китай), совершил вынужденную посадку в Красноярске 4 ноября

Красноярск, 4 ноября 2018, 19:56 — REGNUM  По факту аварийной посадки в Красноярске самолета Boeing-737, следовавшего по рейсу Новосибирск — Санья, проводится проверка. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«Следственной группой … проводится осмотр места происшествия, а также иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска на остров Хайнань (Китай), совершил вынужденную посадку в Красноярске 4 ноября. Причина ЧП — трещину на лобовом стекле авиалайнера.

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Авиапроисшествия
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