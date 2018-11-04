Боевики «Талибана»* захватили правительственную базу в Афганистане — СМИ

Кабул, , 19:29 — REGNUM Военную базу, принадлежащую правительству Афганистана, захватили боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Pajhwok со ссылкой на местных чиновников.

Нападение боевиков было совершено в субботу, 3 ноября, в городе Таринкот (провинция Урузган).

О потерях среди сотрудников базы не сообщается.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября в городе Кабул был совершен теракт. В результате взрыва погибли по меньшей мере шесть человек.

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