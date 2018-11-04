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В Турции силовики «нейтрализовали» восемь членов РПК

Происшествия

Спецоперацию в пещере на горе Джуди провели силы безопасности страны

В Турции силовики «нейтрализовали» восемь членов РПК
Иллюстрация: Иван Шилов
Курды

Анкара, 4 ноября 2018, 18:23 — REGNUM  В турецкой провинции Ширнак нейтрализованы восемь членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на МВД Турции.

По данным агентства, спецоперацию в пещере на горе Джуди провели силы безопасности страны.

«Силы жандармерии нейтрализовали восемь террористов РПК… — передает вещатель. — В ходе операции также изъяты оружие, боеприпасы и продовольствие».

Отметим, что турецкие военные используют термин «нейтрализован» по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшему в плен.

Как ранее передавало ИА REGNUM, члены Рабочей партии Курдистана, выступающие за независимость Курдистана, считаются властями Турции террористами.

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Курдистан
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