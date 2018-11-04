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Один человек погиб в ДТП на железнодорожном переезде в Краснодарском крае

Происшествия

Ещё один человек пострадал

Один человек погиб в ДТП на железнодорожном переезде в Краснодарском крае
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Краснодар, 4 ноября 2018, 16:30 — REGNUM  Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП на железнодорожном переезде в Краснодарском крае. Об этом сообщает сегодня, 4 ноября, пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Сообщается, что ДТП произошло в 11:29 мск на железнодорожном переезде перегона Андрееводмитриевка — Курганная. Легковой автомобиль Lada Granta с водителем и одним пассажиром выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым составом.

Машинист грузового поезда попытался предотвратить столкновение с автомобилем, применив экстренное торможение. Однако столкновения не удалось избежать из-за нехватки расстояния для полной остановки грузового состава.

В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля, водитель получил травмы. График движения пассажирских поездов из-за инцидента не менялся.

Напомним, что ранее в Краснодарском крае произошло ДТП на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидивка. Водитель грузового автомобиля, проигнорировав запрещающий сигнал, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом. В результате инцидента был госпитализирован один человек, ещё 15-ти медицинская помощь была оказана на месте.

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Дорожно-транспортные происшествия
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