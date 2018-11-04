В Азербайджане уничтожены готовившие теракты радикалы

Гянджа, Азербайджан, , 16:11 — REGNUM Двух членов радикальной религиозно-экстремистской группировки, которые готовили теракты, ликвидировали в городе Гянджа. Об этом сообщили РИА Новости в Центре по связям с общественностью Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана.

По данным ведомства, спецслужбы страны получили информацию о том, что двое радикалов «приобрели оружие и взрывчатые вещества», а также планируют совершить теракты на территории страны.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации остановили автомобиль, в котором находились злоумышленники. Подозреваемые, попытавшиеся оказать вооруженное сопротивление, были ликвидированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.

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