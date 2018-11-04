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Погиб джазовый музыкант Роман Гринёв

Происшествия

Бас-гитарист ушёл из жизни на 42-м году жизни

Погиб джазовый музыкант Роман Гринёв
Траурная свеча

Москва, 4 ноября 2018, 16:06 — REGNUM  Ушёл из жизни популярный джазовый музыкант Роман Гринёв. Информация об этом была размещена сегодня, 4 ноября на официальной странице Гринёва в соцсети ВКонтакт.

Информацию о гибели музыканта разместили его друзья. По предварительным данным, Гринёв погиб, выпав из окна своей квартиры, находящейся на 17-м этаже многоэтажного дома в Москве.

Как рассказали друзья Гринёва, причины произошедшего пока неизвестны. Сообщается, что музыкант находился дома один.

Следует отметить, что Роман Гринёв был сооснователем и участником группы FusionPort, которая регулярно принимала участие в различных джазовых фестивалях и выступала на концертных площадках в России и за рубежом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти американского джазового музыканта Роя Харгроува. Он скончался в возрасте 49 лет от сердечного приступа.

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