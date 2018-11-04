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Дикое агрессивное животное обезврежено сотрудниками полиции в Хабаровске

Происшествия

В центре города был застрелен дикий кабан

Хабаровск, 4 ноября 2018, 15:05 — REGNUM  Дикий кабан, обнаруженный в центре Хабаровска жителями города, был обезврежен сотрудниками полиции. Об этом сообщает сегодня, 4 ноября, пресс-служба УМВД РФ по региону.

Животное было обнаружено жителем Центрального района Хабаровска в ночь с 3 на 4 ноября. Получив сообщение от горожанина, наряд полиции немедленно отправился на место происшествия.

На территории жилого массива полицейские обнаружили дикого кабана, который вёл себя агрессивно и пытался напасть на людей. Сотрудники полиции обезвредили животное, применив табельное оружие.

Стоит отметить, что на Дальнем Востоке нападения животных на людей не являются редкостью. Так, например, как сообщало ранее ИА REGNUM, в прошлом году тигрица-людоед была обезврежена в Хабаровском крае. Незадолго до этого она убила жителя села Бойцово в Бикинском районе края.

Читайте ранее в этом сюжете: Тигрицу-людоеда обезвредили в Хабаровском крае

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Нападения животных
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