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В Афганистане погиб мэр американского города Норт Огден

Происшествия

Он был офицером национальной гвардии

Вашингтон, 4 ноября 2018, 14:40 — REGNUM  Мэр американского города Норт Огден (США, штат Юта) Брент Тейлор был убит в результате нападения в Кабуле. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает телеканал KUTV.

Известно, что Тейлор был офицером разведки Национальной гвардии США. По данным СМИ он должен был отслужить в Афганистане один год, консультируя военнослужащих элитного батальона афганской национальной гвардии. Обязанности мэра Норт Огдена он исполнял с 2013 года.

Гибель Тейлора подтвердил временно исполняющий обязанности мэра Норт Огдена Брент Чагг.

Соболезнования родным и близким Тейлора выразил участник президентских выборов 2002 года, кандидат на место в сенате от Юты Митт Ромни и сенатор от Юты Оррин Хэтч.

Известно, что Тейлор был мормоном, у него остались жена и семеро детей.

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