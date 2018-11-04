В Афганистане погиб мэр американского города Норт Огден

Вашингтон, , 14:40 — REGNUM Мэр американского города Норт Огден (США, штат Юта) Брент Тейлор был убит в результате нападения в Кабуле. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает телеканал KUTV.

Известно, что Тейлор был офицером разведки Национальной гвардии США. По данным СМИ он должен был отслужить в Афганистане один год, консультируя военнослужащих элитного батальона афганской национальной гвардии. Обязанности мэра Норт Огдена он исполнял с 2013 года.

Гибель Тейлора подтвердил временно исполняющий обязанности мэра Норт Огдена Брент Чагг.

Соболезнования родным и близким Тейлора выразил участник президентских выборов 2002 года, кандидат на место в сенате от Юты Митт Ромни и сенатор от Юты Оррин Хэтч.

Известно, что Тейлор был мормоном, у него остались жена и семеро детей.