В ресторане Пятигорска произошёл пожар

Пятигорск, Ставропольский край, , 14:40 — REGNUM Крупный пожар возник сегодня, 4 ноября, в ресторане «Ти-БОН» города Пятигорска в Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 12:45. Возгорание произошло в ресторане, примыкающем к пятигорской гостинице «Евроотель». Площадь пожара составила 150 кв. м.

В данный момент возорание локализовано. Из гостиницы на безопасное расстояние были эвакуированы 150 человек.

Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в частном жилом доме на юго-востоке Москвы. При пожаре погиб один человек.

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