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В Красноярске экстренно посадили лайнер с трещиной в стекле кабины

Происшествия

Посадка самолета прошла в штатном режиме, пассажиры продолжат полет на резервном лайнере

Красноярск, 4 ноября 2018, 14:27 — REGNUM  В Красноярске совершил вынужденную посадку пассажирский лайнер, вылетевший из Новосибирска на остров Хайнань (Китай). Об этом сообщила пресс-служба красноярского аэропорта.

Отмечается, что решение о вынужденной посадке воздушного судна было принято экипажем после того, как было обнаружено растрескивание стекла в кабине пилотов. В воздушной гавани сообщили, что посадка самолета прошла в штатном режиме, пассажиры продолжат полет на резервном лайнере.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в московском аэропорту «Шереметьево» приземлился самолет, у которого во время полета сработали датчики дыма в грузовом отсеке.

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Авиапроисшествия
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