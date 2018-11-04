Пассажирский самолёт отстранён от полётов после столкновения с птицей

Петропавловск-Камчатский, , 14:24 — REGNUM Пассажирский самолёт компании «Аэрофлот» отстранён от полётов из-за столкновения с птицей. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает РИА Новости.

Воздушное судно летело рейсом SU1730 из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Столкновение с птицей произошло 3 ноября во время нахождения самолёта в небе. Предполагалось, что птица попала в один из двигателей самолёта.

После прибытия борта в пункт назначения, сотрудниками аэропорта был проведён осмотр фюзеляжа и обнаружены следы столкновения с птицей. Воздушное судно было отстранено от полётов.

Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет. В всязи с произошедшим обратный рейс из Петропавловска-Камчатского в Москву задерживается на несколько часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренной посадке в аэропорту Красноярска пассажирского самолёта с трещиной на лобовом стекле. В результате происшествия никто не пострадал.