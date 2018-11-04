Четверо шведских военных пострадали в ходе учений Trident Juncture 2018

Осло, , 14:09 — REGNUM В ходе учений Североатлантического альянса Trident Juncture 2018 в Норвегии были травмированы четверо шведских военнослужащих. Об этом сообщает издание Expressen.

Отмечается, что ДТП произошло, когда три бронированных автомобиля шведских вооруженных сил съехали с дороги, при этом один из них врезался в легковую автомашину. Один из пострадавших шведских солдат был доставлен в больницу вертолетом скорой помощи. Двое военных уже вернулись к прохождению службы, один остается под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября стало известно, что приехавшие в Норвегию на учения НАТО американские военные попали в аварию в губернии Трёнделаг. В ДТП пострадали четверо американцев, причем двоих пришлось везти в больницу на вертолете.

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