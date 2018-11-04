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Пострадавшая в метро актриса Васильева отпущена домой

Происшествия

В НИИ скорой помощи им. Склифосовского сообщили, что ее состоянию здоровья ничто не угрожает

Москва, 4 ноября 2018, 12:42 — REGNUM  Российскую актрису Татьяну Васильеву, пострадавшую 3 ноября в московской подземке, уже обследовали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и отпустили домой. Об этом сообщает 4 ноября РБК.

«Она была у нас вчера, ее диагностировали и отпустили домой, все хорошо», — цитирует слова источника в медучреждении агентство.

Также в НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что состоянию здоровья артистки ничто не угрожает.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября стало известно, что после инцидента в метро Москвы актриса Татьяна Васильева попала в Институт имени Склифосовского. Актриса уточнила, что 3 ноября ей прищемило голову дверьми вагона, когда она направлялась на тренировку.

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