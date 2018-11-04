Актрису Татьяну Васильеву выписали из больницы после обследования

Москва, , 12:46 — REGNUM Актрису Татьяну Васильеву выписали из НИИ имени Склифосовского после обследования, сообщает 4 ноября РИА Новости.

Сообщается, что актриса была выписана в день обращения после предварительного обследования. Васильевой была сделана компьютерная томография головы и поставлен диагноз «множественные ушибы мягких тканей головы».

Напомним, что накануне актриса сообщила в своём Instagram о том, что ей зажало голову дверями состава метро в столичной подземке. Произошло это, по словам актрисы, из-за того, что лна не услышала предупреждение о закрывающихся дверях.

Пресс-служба московского метро выразила сожаление в связи с произошедшим.

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