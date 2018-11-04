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В аэропорту Красноярска готовится сесть Boeing с треснувшим лобовым стеклом

Происшествия

Посадка должна произойти в районе 13:30 по московскому времени

Красноярск, 4 ноября 2018, 12:34 — REGNUM  В международном аэропорту Красноярска к вынужденной посадке готовится пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании NordStar. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На борту самолета сработал датчик технической неисправности. Экипаж обнаружил трещину во внешнем несиловом слое стекла в кабине пилотов. После этого было принято решение о вынужденной посадке.

Сейчас самолет кружит над аэропортом, чтобы выработать лишнее топливо. Посадка самолета должна быть совершена в 13:30 по московскому времени.

На борту самолета находятся 166 пассажиров и семь членов экипажа. После посадки самолет осмотрят авиатехники. По данному факту будет проведена проверка.

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Авиапроисшествия
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