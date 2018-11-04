В аэропорту Красноярска готовится сесть Boeing с треснувшим лобовым стеклом

Красноярск, , 12:34 — REGNUM В международном аэропорту Красноярска к вынужденной посадке готовится пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании NordStar. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На борту самолета сработал датчик технической неисправности. Экипаж обнаружил трещину во внешнем несиловом слое стекла в кабине пилотов. После этого было принято решение о вынужденной посадке.

Сейчас самолет кружит над аэропортом, чтобы выработать лишнее топливо. Посадка самолета должна быть совершена в 13:30 по московскому времени.

На борту самолета находятся 166 пассажиров и семь членов экипажа. После посадки самолет осмотрят авиатехники. По данному факту будет проведена проверка.