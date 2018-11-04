В Балтийском море затонуло польское судно, спасено 19 человек

Варшава, , 11:50 — REGNUM В субботу 3 ноября в акватории Балтийского моря затонуло коммерческое польское судно. Об этом сообщает издание Interia Fakty.

Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа судна были спасены датскими поисково-спасательными службами.

«В спасательной операции приняли участие два вертолета и три спасательных судна», — говорится в сообщении.

В настоящее время причины кораблекрушения остаются неизвестными. Сообщается, что один человек, находившийся на борту, получил травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября стало известно, что в Черном море затонул теплоход с грузом металлолома, который шел под флагом Панамы. Всех восьмерых членов экипажа судна удалось спасти, они чувствуют себя нормально.

Читайте также: В Черном море затонул теплоход с металлоломом