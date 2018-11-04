Из-за наводнения на острове Сицилия погибли по меньшей мере 10 человек

Рим, , 11:08 — REGNUM В результате наводнения на итальянском острове Сицилия погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает AFP со ссылкой на спасателей.

Напомним, на итальянских островах Сицилия и Сардиния был объявлен наивысший — «красный» уровень погодной опасности. Сильнейшие дожди обрушились на ряд регионов Италии.

Осадки в Италию принес мощный средиземноморский циклон категории 5б. Довольно сильно пострадала Венеция, где вместе с обильными осадками был сильный ветер, который спровоцировал нагонное наводнение. Уровень воды в Венеции поднялся на 1,56 метра, затопив три четверти исторического центра города.