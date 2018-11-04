Автокатастрофа с шестью погибшими произошла в Израиле

Иерусалим, , 10:56 — REGNUM Шестеро человек погибли и ещё пятеро пострадали в результате ДТП в Израиле. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным издания, автокатастрофа произошла на шоссе номер 90, неподалёку от Мёртвого моря, в долине реки Иордан.

На шоссе столкнулись грузовая фура и микроавтобус. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники медицинской службы. Шоссе перекрыто в обоих направлениях.

Шестеро пострадавших скончались на месте ДТП, ещё пятерых раненых с травмами различной степени тяжести доставили в лечебное учреждение вертолётом.

Водитель грузового автомобиля задержан полицией для выяснения причин и обстоятельств ДТП.

Напомним, что это уже вторая автоавария, приведшая к гибели людей, за последнюю неделю в Израиле. 30 октября на шоссе 90 в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли шесть человек, в том числе несовершеннолетние дети. Водитель, виновный в произошедшем, госпитализирован. После прохождения лечения водителю будет арестован по обвинению в убийстве.