Названы сроки ликвидации аварии на газопроводе под Рязанью

с. Путятино, Рязанская область, , 10:27 — REGNUM В результате разрыва газопровода диаметром 1,2 м в Путятинском районе Рязанской области без газа продолжают оставаться 75 абонентов. Возобновление подачи «голубого топлива» намечено на 10:00 мск, сообщает сайт Минэнерго РФ.

«Пострадавших нет. Газопровод перекрыт на участке 1816 — 1865 км, происходит выгорание газа. Вызваны подразделения МЧС России», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время осуществляется продувка газопровода на аварийном участке для вытеснения газовоздушной смеси.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв магистрального газопровода произошел в районе села Унгор. Он сопровождался факельным возгоранием газа высотой около 15 метров. Пожар был ликвидирован 3 ноября в 23:00 мск, отметили в ведомстве.

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