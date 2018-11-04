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Пять человек пострадали при пожаре в 12-этажном доме в Москве

Происшествия

Пожар случился на 11 этаже жилого дома

Пять человек пострадали при пожаре в 12-этажном доме в Москве
Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания
Пожар

Москва, 4 ноября 2018, 10:55 — REGNUM  Пять человек госпитализированы в результате пожара в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает 3 ноября, пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Сообщается, что возгорание произошло в квартире на 11 этаже 12-этажного жилого здания. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

Пожарно-спасательными подразделениями было спасено семь человек, трёх человек пожарные вытащили непосредственно из горящей квартиры.

Возгорание было ликвидировано, все спасённые граждане переданы нарядам скорой помощи. Двоим из спаснных была оказана медицинская помощь на месте, пятеро пострадавших госпитализированы.

Напомним, что на юго-востоке Москвы в результате пожара в частном жилом доме погиб один человек. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

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Пожары в жилых домах
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