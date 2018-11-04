Южно-Сахалинск, , 10:10 — REGNUM На курильском острове Парамушир вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой до 4,5 километров. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

Вылкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту до 4,5 километров. Пепельный шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана на расстояние до пяти километров.

В района вулкана пеплопада не зафиксировано, запаха сероводорода не ощущается. Никакой угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Напомним, что рекордный выброс пепла из вулкана Эбеко был зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда пепельный столб поднялся на высоту до шести километров. Ранее, в 2017 году, у вулкана появилось новое жерло.

Стоит отметить, что вулкан Эбеко расположен всего в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского на острове Парамушир.