Пропавшего глухонемого ребёнка вторые сутки ищут в Волгоградской области

Михайловка, Волгоградская область, , 10:11 — REGNUM Вторые сутки продолжаются поиски пропавшего четырёхлетнего ребёнка в Волгоградской области. По данным ГУ МЧС РФ по региону, мальчик пропал 3 ноября в городе Михайловка.

Ситуация осложняется тем, что ребёнок глухонемой. О его пропаже заявили 3 ноября в отделение полиции родители мальчика, тоже глухонемые. По информации, полученной от матери ребёнка, её сын, Чернышов Матвей Сергеевич, 2014 года рождения, пропал около 14 часов 3 ноября во время прогулки около домовладения, где проживает семья мальчика.

К поискам ребёнка подключился весь личный состав полиции Михайловки. Кроме того, к поискам подключились волонтёры и неравнодушные граждане. Десятки человек прочёсывают местность в надежде найти мальчика.

Также к месту ЧП из областного аппарата Следственного комитета РФприбыл исполняющий обязанности заместителя руководителя регионального управления СКР и опытные следователи-криминалисты, которые принимают все меры по устанновлению обстоятельств исчезновения ребёнка и места его возможного нахождения. Дело о пропаже мальчика поставлено на контроль в руководстве СКР.

Следственные органы обращаются к гражданам, которые могут располагать информацией о месте пребывания Чернышова Матвея, звонить по телефонам 02 или 112.

Напомним, что по данным, которые сообщил Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, в России ежегодно пропадает около 120 тысяч человек, 45 из пропавших — дети. Самой частой причиной пропажи детей в стране эксперты называют самовольный уход из дома.