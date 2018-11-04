В Ленобласти пьяный водитель сбил детей на велосипедах, погибла девочка

Луга, Ленинградская область, , 09:39 — REGNUM В Лужском районе Ленинградской области 61-летний водитель автомобиля Renault Logan в пьяном виде сбил двух детей, ехавших на велосипедах. Шестилетняя девочка скончалась на месте, а 14-летний подросток госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла 3 ноября около 17:00 на 10 километре просёлочной дороги у садоводства «Якорь» в Лужском районе.

Водитель иномарки совершил столкновение с двумя детьми-велосипедистами, двигавшимися во встречном направлении после чего врезался в опору ЛЭП с последующим опрокидыванием кювет. Девочка погибла, мальчик получил средний вред здоровью.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника ДТП. Главным следственным управлением регионального ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание за это преступление — до семи лет лишения свободы.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Ему будет избрана мера пресечения судом.