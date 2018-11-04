ВСУ обстреляли 3 ноября территорию ЛНР из гранатометов

Луганск, , 08:33 — REGNUM Украинские силовики за сутки 3 ноября один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в представительстве ЛНР при Совместном центре по контролю и координации режима (СЦКК) прекращения огня в Донбассе.

Отмечается, что со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован обстрел района села Лозовое. Огонь велся из станковых противотанковых гранатомётов СПГ, всего было выпущено 11 гранат, отметили в представительстве ЛНР в СЦКК.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко заявил, что в бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцирующуюся в районе села Крымского, прибыли инструкторы из Литвы для обучения украинских силовиков составлению карт минных полей.

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