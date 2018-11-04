В Великобритании из-за обрушения аттракциона пострадали дети

Лондон, , 06:31 — REGNUM В развлекательном парке города Уокинг близ Лондона обрушилась надувная горка. Сербезно пострадали восемь детей, говорится в официальном сообщении местной полиции.

Инцидент произошел вечером 3 ноября. Местные жители вместе с детьми пришли в парк, чтобы полюбоваться фейерверками.

Очевидцы рассказали, что около 40 детей скопилось на одной стороне надувной горки, после чего конструкция обрушилась. Находившиеся наверху дети упали с высоты около 9 м.

Травмы детей названы «потенциально тяжелыми». Пострадавших доставили в столичные центры травматологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в России и за рубежом нередки происшествия, связанные с аттракционами. Так, в июне в США сошел с рельс вагончик «американских горок», из-за чего два человека упали с большой высоты и получил тяжелые травмы.

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