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Число пострадавших в массовом ДТП в Китае выросло до 44 человек

Происшествия

Грузовик столкнулся с очередью из 31 автомобиля

Число пострадавших в массовом ДТП в Китае выросло до 44 человек
Eli Duke
Автомобильная авария

Ланьчжоу, Китай, 4 ноября 2018, 06:18 — REGNUM  В крупной дорожной аварии на северо-западе Китая погибли не менее 15 человек, еще 44 получили травмы. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

ДТП случилось вечером 3 ноября по местному времени на пункте оплаты скоростной трассы в Ланьжоу. Водитель грузовика потерял управление и столкнулся с очередью из 31 автомобиля.

По последним данным, десять из 44 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Водитель грузовика получил легкие травмы, его задержала полиция. Мужчина рассказал, что у грузового автомобиля отказали тормоза.

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Дорожно-транспортные происшествия
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