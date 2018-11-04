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Пожар в больнице Рио-де-Жанейро: погибли люди

Происшествия

Три человека скончались во время эвакуации

Пожар в больнице Рио-де-Жанейро: погибли люди
skeeze
Тушение пожара

Бразилиа, 4 ноября 2018, 05:41 — REGNUM  В одной из больниц бразильского Рио-де-Жанейро произошел пожар. Три человека скончались во время эвакуации, сообщил мэр города Марселу Кривелла в эфире телеканала Globo.

Сильное возгорание произошло в муниципальной больнице «Лоуренсу Жоржи», расположенной на западе города. Десятки пациентов пришлось эвакуировать.

В результате самого пожара погибших не было, уточнил мэр. Сильнее всего пострадало отделение скорой помощи, его работа временно приостановлена. Из-за пожара было перекрыто движение на прилегающих улицах.

Как соообщало ИА REGNUM, в сентябре крупный пожар произошел в Рио-де-Жанейро в здании Национального музея Бразилии. Пламя полностью охватило трехэтажное здание изнутри, в огне погибли уникальные экспонаты.

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Пожары в медицинских учреждениях
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