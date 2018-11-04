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«Сумасшедший состав»: актриса Васильева рассказала о травме в метро

Происшествия

Артистке прищемило голову дверями

«Сумасшедший состав»: актриса Васильева рассказала о травме в метро
Schekinov Alexey Victorovich
Татьяна Григорьевна Васильева — советская и российская актриса театра и кино

Москва, 4 ноября 2018, 03:09 — REGNUM  Актриса Татьяна Васильева, получившая травму в московском метро, рассказала об инциденте. Видеоролик с рассказом опубликован в Instаgram артистки.

По словам Васильевой, утром 3 ноября она поехала на метро на тренировку. К перрону подошел «какой-то сумасшедший состав», которым управлял «такой же машинист».

Одни пассажиры стремились выйти из вагона, другие — войти, однако сделать это успели не все.

«Кто не вошел — это была я. Я посередине получила по голове дверями», — сказала актриса.

Как сообщало ИА REGNUM, 71-летняя Татьяна Васильева попала в Институт имени Склифосовского после травмы в столичной подземке. У артистки диагностировали множественные ушибы мягких тканей головы.

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