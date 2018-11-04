В Сирии сообщили о гибели 15 человек при ударе коалиции США

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 02:16 — REGNUM Жертвами воздушного удара возглавляемой США международной коалиции стали 15 мирных жителей сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство SANA.

Люди погибли после налета авиации на город Хаджин, расположенный на юго-востоке провинции, уточняют источники агентства. Удар пришелся на жилые дома в районе мечети Халида ибн Валида.

По данным телеканала Ikhbariya, большинство погибших — женщины и дети. Еще десятки человек получили ранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Хаджина не раз страдали от ударов международной коалиции. Так, в октябре сирийские СМИ дважды сообщали о случаях применения белого фосфора во время налетов коалиции.

Власти Сирии обратились к ООН, прося принять меры в отношении США и их союзников, которые действуют на территории страны без санкции официального Дамаска.

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