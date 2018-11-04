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Под Рязанью пять часов горел магистральный газопровод

Происшествия

ЧП случилось в районе села Унгор

с. Путятино, Рязанская область, 4 ноября 2018, 01:23 — REGNUM  В Путятинском районе Рязанской области ликвидировано горение на месте порыва магистрального газопровода. Об этом сообщает пресс-центр регионального управления МЧС.

Пожар ликвидирован 3 ноября в 23:00 мск, сообщение о ЧП поступило в экстренные службы пятью часами ранее. Пострадавших нет.

На месте работали 24 человека с привлечением 10 единиц техники. Региональное управление СКР проводит проверку по факту ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв произошел в районе села Унгор. Он сопровождался факельным возгоранием газа высотой около 15 метров.

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Происшествия на газопроводах
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