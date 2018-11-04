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В Петербурге мужчина упал в яму с кипятком

Происшествия

Пострадавший находится в реанимации, он получил термические ожоги 70−80% тела

Санкт-Петербург, 4 ноября 2018, 01:07 — REGNUM  Житель Петербурга госпитализирован после падения в яму с кипятком. По факту инцидента проводится проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

ЧП случилось ночью 3 ноября в Колпинском районе, где произошел прорыв трубы с горячей водой. Место аварии, утверждают в коммунальных службах, было огорожено. Несмотря на это, в яму упал мужчина 1995 года рождения.

Пострадавший находится в реанимации, он получил термические ожоги 70−80% тела. По рассказам очевидцев, молодой человек был пьян, передает «Пятый канал».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября на Измайловском проспекте в Петербурге прорвало магистральную трубу с кипятком. Горячая вода хлынула в полуподвальное помещение кафе, где находились люди. Погибли два человека.

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